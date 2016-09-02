ارتفاع “الأسهم الأمريكية” في بداية التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات دون التوقعات أثارت عدم اليقين حيال قرار الفيدرالي في اجتماع هذا الشهر بخصوص الفائدة.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 120 نقطة إلى 18539 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 25 نقطة) إلى 5252 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “S&P 500” الأوسع نطاقاً (+ 12 نقطة) إلى 2183 نقطة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 151 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب من إضافة 255 ألفاً في يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 180 ألفاً، فيما استقر معدل البطالة عند 4.9% دون تغيير.

وتسببت هذه البيانات في عدم يقين لدى الأسواق حيث زادت التكهنات مؤخراً بخصوص رفع الفائدة من جانب الفيدرالي في اجتماع الشهر الجاري مع الأخذ في الاعتبار البيانات الصادرة.