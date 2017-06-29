ارتفاع الأسهم الأمريكية فى مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الخميس رغم صدور بيانات أظهرت نموا اقتصاديا فاق التوقعات في الربع الأول بالتزامن مع بيانات أخرى أشارت إلى ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي 23 نقطة إلى 21431 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع مؤشر “ناسداك” (- 47 نقطة) إلى 6187 نقطة، في حين انخفض مؤشر “S&P 500” القياسي (- 6 نقاط) إلى 2434 نقطة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 1.4% في الربع الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 1.2%، بينما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ألفي طلب إلى 244 ألفا خلال الأسبوع الماضي.

تعليقات

comments