ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء متجاهلة تأجيل التصويت على مشروع الجمهوريين لاستبدال “أوباما كير”، وعززت مكاسبها مدعومة بقطاع الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي 166 نقطة إلى 21477 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ناسداك” (+ 79 نقطة) إلى 6225 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “S&P 500” القياسي (+ 23 نقطة) إلى 2442 نقطة.

وفي أسواق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.9% إلى 44.6 دولار للبرميل في تمام الساعة 08.21 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين ارتفع “برنت” بنسبة 1.2% إلى 47.2 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي الأمريكي – تستثنى الخدمات – بنسبة 1.8% إلى 65.9 مليار دولار خلال مايو/أيار، كما تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 0.8% إلى 108.5 نقطة في الشهر الماضي.