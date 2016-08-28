ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية إلى 3.6 مليار ريال

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية ، خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 9 % لتبلغ نحو 3.6 مليار ريال، مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام 2015، والتي بلغت آنذاك نحو 3.3 مليار ريال، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر يوليو 2016، والصادرة اليوم.

وكانت البنوك العاملة في السعودية قد سجلت ارتفاعا في أرباحها منذ بداية العام 2016 (الـ7 أشهر الأولى من عام 2016) لتصل إلى حوالي 26.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والتي بلغت نحو 25.7 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، وأحد عشر فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ـ يوليو 2016 (مليار ريال) الفترة 2015 2016 التغير يناير 3.91 3.76 (4 %) فبراير 3.19 3.84 + 20 % مارس 3.69 3.98 + 8 % أبريل 4.24 3.71 (13 %) مايو 3.82 3.95 + 3 % يونيو 3.60 3.78 + 5 % يوليو 3.30 3.61 + 9 % أغسطس 3.55 — — سبتمبر 3.48 — — أكتوبر 3.40 — — نوفمبر 3.17 — — ديسمبر 3.36 — —

وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1% بنهاية شهر يوليو 2016 لتصل إلى نحو 2221 مليار ريال.

الموجودات المجمعة للبنوك السعودية ـ يوليو 2016 (مليار ريال) الفترة 2015 2016 التغير يناير 2117 2203 + 4 % فبراير 2169 2207 + 2 % مارس 2176 2225 + 2 % ابريل 2170 2212 + 2 % مايو 2202 2242 + 2 % يونيو 2210 2257 + 2 % يوليو 2194 2221 + 1 % أغسطس 2208 — — سبتمبر 2224 — — أكتوبر 2175 — — نوفمبر 2222 — — ديسمبر 2209 — —

وانخفضت الودائع بنسبة 3 % لتصل إلى 1578 مليار ريال خلال شهر يوليو 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

الودائع المجمعة للبنوك السعودية ـ يوليو 2016 (مليار ريال) الفترة 2015 2016 التغير يناير 1544 1597 + 3 % فبراير 1599 1584 (1 %) مارس 1619 1609 (1 %) أبريل 1626 1598 (2 %) مايو 1646 1590 (3 %) يونيو 1646 1592 (3 %) يوليو 1629 1578 (3 %) أغسطس 1625 — — سبتمبر 1653 — — أكتوبر 1602 — — نوفمبر 1623 — — ديسمبر 1605 — —

فيما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو 2016، لتصل إلى 1435 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 7 %.

القروض المجمعة المقدمة من البنوك للقطاع الخاص ـ يوليو 2016 (مليار ريال) الفترة 2015 2016 التغير يناير 1268 1384 + 9 % فبراير 1278 1405 + 10 % مارس 1288 1417 + 10 % أبريل 1292 1422 + 10 % مايو 1309 1433 + 9 % يونيو 1331 1439 + 8 % يوليو 1337 1435 + 7 % أغسطس 1337 — — سبتمبر 1341 — — أكتوبر 1351 — — نوفمبر 1363 — — ديسمبر 1372 — —

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