ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية إلى 3.6 مليار ريال

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بنوك السعودية

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية ، خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 9 % لتبلغ نحو 3.6 مليار ريال، مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام 2015، والتي بلغت آنذاك نحو 3.3  مليار ريال، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر يوليو 2016، والصادرة اليوم.

وكانت البنوك العاملة في السعودية قد سجلت ارتفاعا في أرباحها منذ بداية العام 2016 (الـ7 أشهر الأولى من عام 2016) لتصل إلى حوالي 26.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015  والتي بلغت نحو 25.7 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، وأحد عشر فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ـ يوليو 2016 (مليار ريال)

الفترة

2015

2016

التغير

يناير

3.91

3.76

(4 %)

فبراير

3.19

3.84

+ 20 %

مارس

3.69

3.98

+ 8 %

أبريل

4.24

3.71

(13 %)

مايو

3.82

3.95

+ 3 %

يونيو

3.60

3.78

+ 5 %

يوليو

3.30

3.61

+ 9 %

أغسطس

3.55

سبتمبر

3.48

أكتوبر

3.40

نوفمبر

3.17

ديسمبر

3.36

وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1% بنهاية شهر يوليو 2016 لتصل إلى نحو 2221 مليار ريال.

الموجودات المجمعة للبنوك السعودية ـ يوليو 2016 (مليار ريال)

الفترة

2015

2016

التغير

يناير

2117

2203

+ 4 %

فبراير

2169

2207

+ 2 %

مارس

2176

2225

+ 2 %

ابريل

2170

2212

+ 2 %

مايو

2202

2242

+ 2 %

يونيو

2210

2257

+ 2 %

يوليو

2194

2221

+ 1 %

أغسطس

2208

سبتمبر

2224

أكتوبر

2175

نوفمبر

2222

ديسمبر

2209

وانخفضت الودائع بنسبة 3 % لتصل إلى 1578 مليار ريال خلال شهر يوليو 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

الودائع المجمعة للبنوك السعودية ـ يوليو 2016 (مليار ريال)

الفترة

2015

2016

التغير

يناير

1544

1597

+ 3 %

فبراير

1599

1584

(1 %)

مارس

1619

1609

(1 %)

أبريل

1626

1598

(2 %)

مايو

1646

1590

(3 %)

يونيو

1646

1592

(3 %)

يوليو

1629

1578

(3 %)

أغسطس

1625

سبتمبر

1653

أكتوبر

1602

نوفمبر

1623

ديسمبر

1605

فيما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو 2016، لتصل إلى 1435  مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 7 %.

القروض المجمعة المقدمة من البنوك للقطاع الخاص ـ  يوليو 2016 (مليار ريال)

الفترة

2015

2016

التغير

يناير

1268

1384

+ 9 %

فبراير

1278

1405

+ 10 %

مارس

1288

1417

+ 10 %

أبريل

1292

1422

+ 10 %

مايو

1309

1433

+ 9 %

يونيو

1331

1439

+ 8 %

يوليو

1337

1435

+ 7 %

أغسطس

1337

سبتمبر

1341

أكتوبر

1351

نوفمبر

1363

ديسمبر

1372

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Tags:البنوك الإماراتيةالسعوديةبنوكموجودات
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