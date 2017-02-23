ارتفاع الأرباح السنوية لـ “باركليز”

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ارتفعت الأرباح السنوية لبنك “باركليز” بعدما أحرز تحسنًا قويًا في عملية إعادة الهيكلة التي شملت بيع أعماله في افريقيا.

وبلغت أرباح المصرف – الذي يقع مقره في المملكة المتحدة – قبل خصم الضريبة 3.2 مليار إسترليني “3.9 مليار دولار” مرتفعة من 1.1 مليار إسترليني في العام السابق، ومتجاوزة التوقعات.

وصرح الرئيس التنفيذي للبنك “جيس ستالي” قائلاً: “نحن على بعد أشهر فقط من إتمام إعادة هيكلة “باركليز”، وأنا أكثر تفاؤلاً عن أي وقت مضى بشأن آفاقنا في 2017 وما وراءها”.

وأوضح “ستالي” أن أرباح العام بأكمله تعكس تقدم المصرف في التخلص من أصول غير مرغوب فيها مثل أعماله الأفريقية وإعطاء أولوية بدلاً من ذلك لإستراتيجية تركز على الولايات المتحدة وبريطانيا.

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Tags:#أرباح#نموباركليز
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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