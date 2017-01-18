ارتفاع ارباح “كهرباء السعودية” إلى 2113 مليون ريال

ملخص النتائج المالية (مليون)

قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة إيرادات التشغيل و تحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ارتفاع اسعار الوقود

بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في اسعار الوقود وارتفاع مصاريف الاستهلاك.

فيما عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى عوامل الطقس الموسمية إذا تقل إيرادات الشركة بشكل جوهري خلال أشهر الشتاء وتزيد خلال أشهر الصيف