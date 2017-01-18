ارتفاع ارباح “كهرباء السعودية” إلى 2113 مليون ريال

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ارتفعت ارباح شركة “كهرباء السعودية”، والتي تقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة إلى 2113 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 37 %، مقارنة بارباح 1544 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند20152016التغير‬
الإيرادات41,539.0049,915.0020.2%
إجمالي الدخل2,585.003,015.0016.6%
دخل العمليات1,593.002,021.0026.9%
صافي الدخل1,544.002,113.0036.9%
متوسط ​​عدد الأسهم4,166.594,166.59
ربح السهم (ريال)0.370.5136.9%

 

قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة إيرادات التشغيل و تحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ارتفاع اسعار الوقود

 

بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في اسعار الوقود وارتفاع مصاريف الاستهلاك.

 

فيما عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى عوامل الطقس الموسمية إذا تقل إيرادات الشركة بشكل جوهري خلال أشهر الشتاء وتزيد خلال أشهر الصيف

التطور التاريخي للأرباح (مليون)

  • الفترةالإيراداتاجمالي الدخلصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
    2016 – الربع الأول8,901.68(1204.24)(1373.76)(0.33)29.18 %
    2016 – الربع الثاني13,213.441,563.151,426.190.34(27.63 %)
    2016 – الربع الثالث17,145.574,617.064,404.001.0650.77 %
    2016 – الربع الرابع10,654.00(1961.00)(2343.00)(0.56)(62.15 %)
    201649,915.003,015.002,113.000.5136.85 %

التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)

الفترةالشركة السعودية للكهرباءالشركة الوطنية لنقل الكهرباءالشركات التابعة الأخرىالأرصدة المتداخلة
2016 – الربع الأول
2016 – الربع الثاني
2016 – الربع الثالث17,138.212,107.117.36(2,107.11)
2016 – الربع الرابع
2016
بيانات السهم (ريال)
  • الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
    2016 – الربع الأول4,166.590.500.4514.16
    2016 – الربع الثاني4,166.590.370.3214.38
    2016 – الربع الثالث4,166.590.720.6715.43
    2016 – الربع الرابع4,166.590.510.5114.87
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مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول32.0835.541.13
2016 – الربع الثانيعاليعالي1.36
2016 – الربع الثالث23.3325.001.09
2016 – الربع الرابع44.5044.501.52

متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2016 (متوقع)2016 (فعلي)التغير
الأهلي كابيتال(1037.00)(2343.00)(55.7 %)
متوسط(1037.00)(2343.00)(125.9 %)

 

قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 61977 مليون ريال، مقابل 60349 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.7 %

 

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Tags:#أرباحشركاتكهرباء السعودية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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