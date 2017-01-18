ارتفاع ارباح “كهرباء السعودية” إلى 2113 مليون ريال

ارتفعت ارباح شركة “كهرباء السعودية”، والتي تقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة إلى 2113 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 37 %، مقارنة بارباح 1544 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
|البند
|2015
|2016
|التغير
|الإيرادات
|41,539.00
|49,915.00
|20.2%
|إجمالي الدخل
|2,585.00
|3,015.00
|16.6%
|دخل العمليات
|1,593.00
|2,021.00
|26.9%
|صافي الدخل
|1,544.00
|2,113.00
|36.9%
|متوسط عدد الأسهم
|4,166.59
|4,166.59
|–
|ربح السهم (ريال)
|0.37
|0.51
|36.9%
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة إيرادات التشغيل و تحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ارتفاع اسعار الوقود
بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في اسعار الوقود وارتفاع مصاريف الاستهلاك.
فيما عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى عوامل الطقس الموسمية إذا تقل إيرادات الشركة بشكل جوهري خلال أشهر الشتاء وتزيد خلال أشهر الصيف
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة الإيرادات اجمالي الدخل صافي الدخل ربح السهم (ريال) النمو في الارباح 2016 – الربع الأول 8,901.68 (1204.24) (1373.76) (0.33) 29.18 % 2016 – الربع الثاني 13,213.44 1,563.15 1,426.19 0.34 (27.63 %) 2016 – الربع الثالث 17,145.57 4,617.06 4,404.00 1.06 50.77 % 2016 – الربع الرابع 10,654.00 (1961.00) (2343.00) (0.56) (62.15 %) 2016 49,915.00 3,015.00 2,113.00 0.51 36.85 %
التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)
|الفترة
|الشركة السعودية للكهرباء
|الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
|الشركات التابعة الأخرى
|الأرصدة المتداخلة
|2016 – الربع الأول
|–
|–
|–
|–
|2016 – الربع الثاني
|–
|–
|–
|–
|2016 – الربع الثالث
|17,138.21
|2,107.11
|7.36
|(2,107.11)
|2016 – الربع الرابع
|–
|–
|–
|–
|2016
|–
|–
|–
|–
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (آخر 12 شهر) ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) القيمة الدفترية 2016 – الربع الأول 4,166.59 0.50 0.45 14.16 2016 – الربع الثاني 4,166.59 0.37 0.32 14.38 2016 – الربع الثالث 4,166.59 0.72 0.67 15.43 2016 – الربع الرابع 4,166.59 0.51 0.51 14.87
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
|الفترة
|مكرر الارباح (آخر 12)
|مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)
|مضاعف القيمة الدفترية
|2016 – الربع الأول
|32.08
|35.54
|1.13
|2016 – الربع الثاني
|عالي
|عالي
|1.36
|2016 – الربع الثالث
|23.33
|25.00
|1.09
|2016 – الربع الرابع
|44.50
|44.50
|1.52
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
|الشركة
|2016 (متوقع)
|2016 (فعلي)
|التغير
|الأهلي كابيتال
|(1037.00)
|(2343.00)
|(55.7 %)
|متوسط
|(1037.00)
|(2343.00)
|(125.9 %)
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 61977 مليون ريال، مقابل 60349 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.7 %