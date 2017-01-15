ارتفاع ارباح “المراعي” بنسبة 9% بنهاية 2016

ارتفعت ارباح شركة المراعي، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها إلى 2080.5 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 9 %، مقارنة بارباح 1915.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
|البند
|2015
|2016
|التغير
|الإيرادات
|13,794.60
|14,698.70
|6.6%
|إجمالي الدخل
|5,283.30
|5,833.60
|10.4%
|دخل العمليات
|2,265.10
|2,541.90
|12.2%
|صافي الدخل
|1,915.60
|2,080.50
|8.6%
|متوسط عدد الأسهم
|800.00
|800.00
|–
|ربح السهم (ريال)
|2.39
|2.60
|8.6%
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
فيما عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة الإيرادات اجمالي الدخل صافي الدخل ربح السهم (ريال) النمو في الارباح 2016 – الربع الأول 3,450.31 1,223.94 308.53 0.39 0.67 % 2016 – الربع الثاني 4,025.43 1,590.86 628.81 0.79 18.55 % 2016 – الربع الثالث 3,612.52 1,557.95 654.62 0.82 10.00 % 2016 – الربع الرابع 3,610.40 1,460.90 488.50 0.61 0.99 % 2016 14,698.70 5,833.60 2,080.50 2.60 8.61 %
التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)
|الفترة
|الألبان و العصائر
|منتجات المخابز
|القطاع الزراعي- مشروع الدواجن
|الأعلاف والمحاصيل الزراعية
|اخرى
|2016 – الربع الأول
|2,641.73
|455.25
|329.92
|–
|23.42
|2016 – الربع الثاني
|3,140.37
|460.63
|376.98
|–
|47.45
|2016 – الربع الثالث
|2,795.26
|469.14
|285.10
|–
|63.02
|2016 – الربع الرابع
|–
|–
|–
|–
|–
|2016
|–
|–
|–
|–
|–
|الفترة
|متوسط عدد الاسهم (مليون)
|ربح السهم (آخر 12 شهر)
|ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)
|القيمة الدفترية
|2016 – الربع الأول
|800.00
|2.40
|2.51
|13.23
|2016 – الربع الثاني
|800.00
|2.52
|2.54
|13.08
|2016 – الربع الثالث
|800.00
|2.59
|2.58
|13.89
|2016 – الربع الرابع
|800.00
|2.60
|2.58
|14.17
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
|الفترة
|مكرر الارباح (آخر 12)
|مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)
|مضاعف القيمة الدفترية
|2016 – الربع الأول
|21.89
|20.87
|3.97
|2016 – الربع الثاني
|21.70
|21.55
|4.18
|2016 – الربع الثالث
|20.47
|20.58
|3.82
|2016 – الربع الرابع
|26.34
|26.50
|4.83
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
|الشركة
|2016 (متوقع)
|2016 (فعلي)
|التغير
|سيكو
|505.00
|488.50
|(3.4 %)
|شركة أصول و بخيت الاستثمارية
|514.60
|488.50
|(5.3 %)
|البلاد المالية
|521.00
|488.50
|(6.7 %)
|الاستثمار كابيتال
|525.80
|488.50
|(7.6 %)
|الجزيرة كابيتال
|527.60
|488.50
|(8.0 %)
|الأهلي كابيتال
|540.00
|488.50
|(10.5 %)
|الراجحي المالية
|543.00
|488.50
|(11.2 %)
|الرياض المالية
|567.00
|488.50
|(16.1 %)
|متوسط
|530.50
|488.50
|(7.9 %)
ملاحظات اضافية :
كما قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق الاقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 11335.6 مليون ريال، مقابل 10358.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.4 %.لتبلغ قيمة السهم الدفترية 14.17 ريال.
كما اشارت الشركة إلى أنه تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافى الربح العائد للمساهمين على عدد الأسهم المصدرة كما في 31 ديسمبر 2016م والبالغة 800 مليون سهم، بعد استبعاد عوائد الصكوك الدائمة، علماً بأن ربحية السهم من صافي الربح قبل التخفيض وعلى أساس 800 مليون سهم مُصدر تبلغ 2.60 ريال و 2.39 ريال بنهاية ديسمبر لعامي 2016م و 2015م على التوالي.