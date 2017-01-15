ارتفاع ارباح “المراعي” بنسبة 9% بنهاية 2016

ملخص النتائج المالية (مليون)

قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

– الارتفاع في مبيعات العام بنسبة 6.6%، بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية، وذلك نتيجةً إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 5.0% ونمو مبيعات قطاع المخابز بنسبة 16.3%، ونمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 8.4%.

– ارتفاع تكلفة مبيعات العام بمعدل أقل من ارتفاع المبيعات نتيجةً لتحسن تكلفة المدخلات التي تراجعت أسعارها بشكل ملموس، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 10.4%، وبالتالي انعكس ذلك على ارتفاع صافي ربح العام الكلي .

– وقد أتت نتائج العام لقطاعات التشغيل الرئيسة كما يلي:

قطاع الألبان والعصائر ارتفع صافي ربحه بنسبة 6.8%، وذلك لنمو حجم المبيعات والأثار الإيجابية لأسعار المدخلات. إضافة إلى النجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال العام، والتي شملت الحليب المجفف إضافة إلى الكفأءة التشغيلية العالية.

وقطاع المخابز ارتفع صافي ربحه بنسبة 62.0%، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة، والأثار الإيجابية لأسعار المدخلات، وتحسن الأسعار، إضافة إلى النجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال العام.

أما قطاع الدواجن فقد ارتفعت خسائره بنسبة 37.6% حيث وصلت إلى 294.5 مليون ريال لتمثل 21.5% من مبيعاته مقارنة بخسائر قدرها 214.0 مليون ريال وبنسبة 17.0% من مبيعاته بالعام المقابل، وذلك راجع إلى ارتفاع حدة منافسة المنتجات المجمدة المستوردة خلال النصف الأول من عام 2016م على وجه التحديد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، على الرغم من التحسن الكبير في عمليات التشغيل القياسية.

– ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 9.3%، وذلك من أجل دعم النمو في فئات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن المصاريف العمومية والإدارية قد ارتفعت بنسبة 6.6% مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو العام للأعمال.

– وإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك ارتفاع في تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع القروض وأسعار الفائدة بمبلغ 75.5 مليون ريال. كما أن مصروف الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية قد ارتفع بمبلغ 8.6 مليون ريال.

كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

– الارتفاع في مبيعات الربع بنسبة 0.7%، وذلك نتيجةً إلى استمرار ارتفاع مبيعات قطاع المخابز بنسبة 6.6%، وارتفاع مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 16.0%. على الرغم من تراجع مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 2.4% وذلك لانعكاس ظروف السوق.

– انخفاض تكلفة مبيعات الربع بنسبة 4.3% نتيجةً لتحسن تكلفة المدخلات التي تراجعت أسعارها بشكل ملموس، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 9.2% وبالتالي انعكس على ارتفاع صافي ربح الربع الكلي.

– وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسة كما يلي:

قطاع الألبان والعصائر ارتفع صافي ربحه بنسبة 0.5%، وذلك بفضل استمرار الأداء القوي لتسويق ومبيعات منتجات القطاع و كفأءة التشغيل العالية.

وقطاع المخابز ارتفع صافي ربحه بنسبة 7.0%، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة والنجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال الربع.

أما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسائره بنسبة 13.9% حيث وصلت إلى 42.1 مليون ريال لتمثل 11.2% من مبيعاته مقارنة بخسائر قدرها 48.9 مليون ريال وبنسبة 15.1% من مبيعاته بالربع المقابل، وذلك راجع إلى رفع كفأءة التشغيل والتحسن في بيئة السوق لمنتجات الدواجن.

– ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 3.7% من أجل دعم النمو في مبيعات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 9.0% لدعم النمو العام للشركة.

– وإضافة إلى ذلك، فقد أثرت التغيرات التالية سلباً على صافي الربح: حيث يوجد مخصص هبوط أصول خلال الربع بمبلغ 12.4 مليون ريال، مع تراجع مكاسب أسعار صرف العملات الأجنبية بمبلغ 14.7 مليون ريال و ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 17.1 مليون ريال نتيجة ارتفاع القروض وأسعار الفائدة.

فيما عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

– طبيعة الطلب الموسمي الذي يتحسن خلال الربع الثاني والثالث من كل عام مقارنة بالربع الأول والرابع من العام.

كما نود لفت الانتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشراً دقيقاً على نتائج كامل العام خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له لاختلاف موسمية الطلب والمزيج البيعي.