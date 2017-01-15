ارتفاع ارباح “المراعي” بنسبة 9% بنهاية 2016

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ارتفعت ارباح شركة المراعي، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها إلى 2080.5 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 9 %، مقارنة بارباح 1915.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند20152016التغير‬
الإيرادات13,794.6014,698.706.6%
إجمالي الدخل5,283.305,833.6010.4%
دخل العمليات2,265.102,541.9012.2%
صافي الدخل1,915.602,080.508.6%
متوسط ​​عدد الأسهم800.00800.00
ربح السهم (ريال)2.392.608.6%

 

قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

 

– الارتفاع في مبيعات العام بنسبة 6.6%، بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية، وذلك نتيجةً إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 5.0% ونمو مبيعات قطاع المخابز بنسبة 16.3%، ونمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 8.4%.
– ارتفاع تكلفة مبيعات العام بمعدل أقل من ارتفاع المبيعات نتيجةً لتحسن تكلفة المدخلات التي تراجعت أسعارها بشكل ملموس، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 10.4%، وبالتالي انعكس ذلك على ارتفاع صافي ربح العام الكلي .
– وقد أتت نتائج العام لقطاعات التشغيل الرئيسة كما يلي:
قطاع الألبان والعصائر ارتفع صافي ربحه بنسبة 6.8%، وذلك لنمو حجم المبيعات والأثار الإيجابية لأسعار المدخلات. إضافة إلى النجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال العام، والتي شملت الحليب المجفف إضافة إلى الكفأءة التشغيلية العالية.
وقطاع المخابز ارتفع صافي ربحه بنسبة 62.0%، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة، والأثار الإيجابية لأسعار المدخلات، وتحسن الأسعار، إضافة إلى النجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال العام.
أما قطاع الدواجن فقد ارتفعت خسائره بنسبة 37.6% حيث وصلت إلى  294.5 مليون ريال لتمثل 21.5% من مبيعاته مقارنة بخسائر قدرها 214.0 مليون ريال وبنسبة 17.0% من مبيعاته بالعام المقابل، وذلك راجع إلى ارتفاع حدة منافسة المنتجات المجمدة المستوردة خلال النصف الأول من عام 2016م على وجه التحديد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، على الرغم من التحسن الكبير في عمليات التشغيل القياسية.
– ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 9.3%، وذلك من أجل دعم النمو في فئات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن المصاريف العمومية والإدارية قد ارتفعت بنسبة 6.6% مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو العام للأعمال.
– وإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك ارتفاع في تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع القروض وأسعار الفائدة بمبلغ 75.5 مليون ريال. كما أن مصروف الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية قد ارتفع بمبلغ 8.6 مليون ريال.

 

كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: 

 

– الارتفاع في مبيعات الربع بنسبة 0.7%، وذلك نتيجةً إلى استمرار ارتفاع مبيعات قطاع المخابز بنسبة 6.6%، وارتفاع مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 16.0%. على الرغم من تراجع مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 2.4% وذلك لانعكاس ظروف السوق.
– انخفاض تكلفة مبيعات الربع بنسبة 4.3% نتيجةً لتحسن تكلفة المدخلات التي تراجعت أسعارها بشكل ملموس، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 9.2% وبالتالي انعكس على ارتفاع صافي ربح الربع الكلي.
– وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسة كما يلي:
قطاع الألبان والعصائر ارتفع صافي ربحه بنسبة 0.5%، وذلك بفضل استمرار الأداء القوي لتسويق ومبيعات منتجات القطاع و كفأءة التشغيل العالية.
وقطاع المخابز ارتفع صافي ربحه بنسبة 7.0%، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة والنجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال الربع.
أما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسائره بنسبة 13.9% حيث وصلت إلى  42.1 مليون ريال لتمثل 11.2% من مبيعاته مقارنة بخسائر قدرها 48.9 مليون ريال وبنسبة 15.1% من مبيعاته بالربع المقابل، وذلك راجع إلى رفع كفأءة التشغيل والتحسن في بيئة السوق لمنتجات الدواجن.
– ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 3.7% من أجل دعم النمو في مبيعات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 9.0% لدعم النمو العام للشركة.
– وإضافة إلى ذلك، فقد أثرت التغيرات التالية سلباً على صافي الربح: حيث يوجد مخصص هبوط أصول خلال الربع بمبلغ 12.4 مليون ريال، مع تراجع مكاسب أسعار صرف العملات الأجنبية بمبلغ 14.7 مليون ريال و ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 17.1 مليون ريال نتيجة ارتفاع القروض وأسعار الفائدة.

 

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فيما عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: 

 

– طبيعة الطلب الموسمي الذي يتحسن خلال الربع الثاني والثالث من كل عام مقارنة بالربع الأول والرابع من العام.
كما نود لفت الانتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشراً دقيقاً على نتائج كامل العام خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له لاختلاف موسمية الطلب والمزيج البيعي.

التطور التاريخي للأرباح (مليون)

  • الفترةالإيراداتاجمالي الدخلصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
    2016 – الربع الأول3,450.311,223.94308.530.390.67 %
    2016 – الربع الثاني4,025.431,590.86628.810.7918.55 %
    2016 – الربع الثالث3,612.521,557.95654.620.8210.00 %
    2016 – الربع الرابع3,610.401,460.90488.500.610.99 %
    201614,698.705,833.602,080.502.608.61 %

التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)

الفترةالألبان و العصائرمنتجات المخابزالقطاع الزراعي- مشروع الدواجنالأعلاف والمحاصيل الزراعيةاخرى
2016 – الربع الأول2,641.73455.25329.9223.42
2016 – الربع الثاني3,140.37460.63376.9847.45
2016 – الربع الثالث2,795.26469.14285.1063.02
2016 – الربع الرابع
2016
بيانات السهم (ريال)
الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول800.002.402.5113.23
2016 – الربع الثاني800.002.522.5413.08
2016 – الربع الثالث800.002.592.5813.89
2016 – الربع الرابع800.002.602.5814.17

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول21.8920.873.97
2016 – الربع الثاني21.7021.554.18
2016 – الربع الثالث20.4720.583.82
2016 – الربع الرابع26.3426.504.83
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متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2016 (متوقع)2016 (فعلي)التغير
سيكو505.00488.50(3.4 %)
شركة أصول و بخيت الاستثمارية514.60488.50(5.3 %)
البلاد المالية521.00488.50(6.7 %)
الاستثمار كابيتال525.80488.50(7.6 %)
الجزيرة كابيتال527.60488.50(8.0 %)
الأهلي كابيتال540.00488.50(10.5 %)
الراجحي المالية543.00488.50(11.2 %)
الرياض المالية567.00488.50(16.1 %)
متوسط530.50488.50(7.9 %)

ملاحظات اضافية :

 

ملخص نتائج الربع الرابع 2016م وقائمة الدخل السنوية الموحدة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م (اثني عشر شهراً):
– فيما يخص التوزيع الجغرافي للمبيعات، فقد انخفضت خلال الربع الرابع في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.2% بينما ارتفعت في دول الخليج العربية والدول الأخرى بشكل مجمل بما نسبته 0.3% و 8.0% على التوالي، كما أنها ارتفعت خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2016م في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية والدول الأخرى بشكل مجمل 5.6% و 5.9% و 14.4% على التوالي.
– بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والإستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الرابع 973.2 مليون ريال مقابل 840.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 15.9%، كما أنه يمثل 27.0% من مبيعات الربع مقابل 23.4% بالربع المماثل. أما خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م (اثني عشر شهراً), فقد بلغ 3,718.1 مليون ريال مقابل 3,334.9 مليون ريال للعام السابق و ذلك بنسبة نمو 11.5% ليمثل 25.3% من مبيعات العام مقارنة 24.2% بالعام السابق.
– نسبة إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي الربح، تمثل 40.5% و 18.3% و 13.5% من مبيعات الربع الرابع مقارنة بـ 37.3% و 16.0% و 13.5% من مبيعات الربع المقابل على التوالي. كما تمثل 39.7% و 17.3% و 14.2% من مبيعات العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م (اثني عشر شهراً), مقارنة بـ 38.3% و 16.4% و 13.9% من مبيعات العام السابق على التوالي.
ملخص قائمة التدفق النقدي السنوية الموحدة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م (اثني عشر شهراً):
– بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية خلال العام 4,393.6 مليون ريال مقابل 4,931.9 مليون ريال في عام 2015م ، وذلك بتراجع قدره 10.9%، مع ملاحظة أن ذلك يرجع بشكل جوهري إلى اشتمال التدفقات النقدية في عام 2015م على مبلغ 790.0 مليون ريال كتعويض (تسوية نهائية لمطالبة تأمين) عن حادث الحريق الذي وقع في احد مرافق الإنتاج والتصنيع في مدينة جدة، وعند استثناء ذلك فإنها تُظهر تحسناً بنسبة 6.1 % دعماً من نمو صافي الربح. وتمثل التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 29.9% من مبيعات العام مقابل 35.8% في العام السابق.
– بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية خلال العام 4,900.1 مليون ريال، والتي تمت وفقاً للخطط الاستراتيجية للشركة، حيث تم استخدامها بشكل جوهري في توسيع القدرات الإنتاجية والتوزيعية في المزارع ومرافق الإنتاج والتصنيع والإنتشار الجغرافي. كما أنها تمثل 33.3% من المبيعات مقابل 32.0% العام السابق.
– بلغت صافي التدفقات النقدية المستخدمة خلال العام بعد أثر ترجمة العملات الأجنبية 1,309.1 مليون ريال، ليصل بذلك رصيد النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 729.7 مليون ريال.
ملخص قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016م:
– بلغ إجمالي الموجودات 29,022.7 مليون ريال مقابل 27,371.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م وذلك بارتفاع قدره 6.0%.
– بلغ صافي رأس المال العامل 1,363.7 مليون ريال مقابل 1,382.6 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م وذلك بانخفاض قدره 1.4%.
– بلغ إجمالي المطلوبات 15,565.9 مليون ريال مقابل 14,752.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م وذلك بارتفاع 5.5% حيث يعزى ذلك بشكل جوهري إلى ارتفاع رصيد القروض.
– بلغ صافي الدين 10,889.4 مليون ريال مقابل 9,343.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م وذلك بارتفاع تبلغ نسبته 16.5%، والذي يعزى بشكل جوهري إلى الاستخدام الفعال للنقد الذي كان مرتفعاً نهاية 2015م نتيجة الصكوك المصدرة، علماً بأن إجمالي القروض قد بقيت إلى حدٍ كبير دون تغير. ويمثل صافي الدين حالياً 80.9% من إجمالي حقوق الملكية مقابل 74.0% كما في 31 ديسمبر 2015م.

 

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كما قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق الاقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 11335.6 مليون ريال، مقابل 10358.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.4 %.لتبلغ قيمة السهم الدفترية 14.17 ريال.

 

كما اشارت الشركة إلى أنه تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافى الربح العائد للمساهمين على عدد الأسهم المصدرة كما في 31 ديسمبر 2016م والبالغة 800 مليون سهم، بعد استبعاد عوائد الصكوك الدائمة، علماً بأن ربحية السهم من صافي الربح قبل التخفيض وعلى أساس 800 مليون سهم مُصدر تبلغ 2.60 ريال و 2.39 ريال بنهاية ديسمبر لعامي 2016م و 2015م على التوالي.

 

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Tags:#أرباحالمراعيالمراعي السعودية للألبان
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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