ارتفاع ارباح “الخطوط القطرية” بنحو 22 %

قالت الخطوط الجوية القطرية إن أرباحها الصافية زادت 21.7 في المئة في العام المالي الماضي الذي انتهى في مارس آذار بفضل استراتيجية للاستثمار والتوسع.

وجاءت النتائج بينما تواجه الشركة ضغوطا متصاعدة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.

وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 1.97 مليار ريال قطري (541 مليون دولار) من 1.62 مليار ريال في العام السابق بفضل زيادة في الإيرادات نسبتها 10.4 في المئة إلى 38.9 مليار ريال.

وزادت الأرباح الصافية في العام المالي السابق 328 في المئة وهي المرة الأولى التي تكشف فيها عن نتائجها المالية.

وبعيدا عن القيود التي سببها الخلاف الدبلوماسي قالت الشركة يوم الأحد إنها تواصل العمل في بقية شبكتها وفق المقرر وإنها تقوم بالتعديلات اليومية من أجل كفاءة العمليات والأنشطة التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر في بيان “تعكس نتائجنا المالية مرة أخرى نجاح استراتيجية التوسع والنمو التي ساعدتنا في التحول من شركة طيران إقليمية إلى شركة طيران ضخمة على مستوى عالمي خلال العقدين المنصرمين”.

وفي العام المالي الماضي دشنت الخطوط الجوية القطرية عشرة مقاصد جديدة ووسعت أسطولها ليضم 196 طائرة.

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