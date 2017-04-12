ارتفاع ارباح “البنك السعودي الفرنسي” إلى 1104 مليون ريال

ارتفعت ارباح البنك السعودي الفرنسي، الذي يعد خامس أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 1104 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017 بنسبة قدرها 2 %، مقارنة بارباح 1078 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
|البند
|3 أشهر-2016
|3 أشهر -2017
|التغير
|صافي دخل العمولات الخاصة
|1,063.00
|1,112.00
|4.6%
|دخل العمليات
|1,645.00
|1,697.00
|3.2%
|صافي الدخل
|1,078.00
|1,104.00
|2.4%
|متوسط عدد الأسهم
|1,205.36
|1,205.36
|–
|ربح السهم (ريال)
|0.89
|0.92
|2.4%
قال البنك ان سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2%. ويعود هذا الارتفاع في اجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة و دخل المتاجرة و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في كل من دخل الأتعاب ودخل الصرف الأجنبي بالإضافة لدخل العمليات الأخرى.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.4% و يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى الزيادة في مصاريف الموظفين و مصاريف الاستهلاك و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف العمليات الأخرى وقوبل ذلك بانخفاض في مخصص خسائر الائتمان.
كما ارجع البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 49.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجار و المباني و مصاريف الموظفين بالإضافة لمصاريف العمليات الأخرى وقوبل ذلك بارتفاع في مصاريف الاستهلاك و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
كما ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.2% كان هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الأتعاب و دخل المتاجرة و التي قوبلت جزئيا بانخفاض في دخل الصرف الأجنبي و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.
الميزانية العمومية (مليار)
|البند
|3 أشهر-2016
|3 أشهر -2017
|التغير
|الموجودات
|184.02
|204.36
|11.1 %
|ودائع العملاء
|141.82
|158.47
|11.7 %
|القروض
|124.98
|129.09
|3.3 %
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
|الفترة
|صافي دخل العمولات الخاصة
|دخل العمليات
|صافي الدخل
|ربح السهم (ريال)
|النمو في الارباح
|2017 – الربع الأول
|1,112.00
|1,697.00
|1,104.00
|0.92
|2.41 %
الميزانية العمومية(مليار)
|الفترة
|الموجودات
|ودائع العملاء
|القروض
|2017 – الربع الأول
|204.36
|158.47
|129.09
التحليل القطاعي – دخل العمليات (مليون)
|الفترة
|الشركات
|الافراد
|الخزينة
|الاستثمار و الوساطة
|2016 – الربع الأول
|788.11
|388.71
|390.71
|63.89
|2016 – الربع الثاني
|778.41
|376.51
|358.14
|85.35
|2016 – الربع الثالث
|787.13
|369.75
|401.76
|56.95
|2016 – الربع الرابع
|749.20
|356.09
|380.12
|68.87
|2016
|3,102.85
|1,491.06
|1,530.73
|275.06
بيانات السهم (ريال)
|الفترة
|متوسط عدد الاسهم (مليون)
|ربح السهم (آخر 12 شهر)
|ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)
|القيمة الدفترية
|2017 – الربع الأول
|1,205.36
|2.93
|2.93
|25.72
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
|الفترة
|مكرر الارباح (آخر 12)
|مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)
|مضاعف القيمة الدفترية
|2017 – الربع الأول
|8.82
|8.82
|1.01
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
|الشركة
|2017 – الربع الأول (متوقع)
|2017 – الربع الأول (فعلي)
|التغير
|شركة أصول و بخيت الاستثمارية
|991.00
|1,104.00
|10.2 %
|الرياض المالية
|990.00
|1,104.00
|10.3 %
|سيكو
|979.00
|1,104.00
|11.3 %
|الأهلي كابيتال
|876.00
|1,104.00
|20.7 %
|متوسط
|959.00
|1,104.00
|15.1 %
كما اشار البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي قد بلغ 1623 مليون ريال، مقابل 1367 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 18.7 %
وقال البنك ان اجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 31 مليار ريال، مقابل 29 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6.9 %