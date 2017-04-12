ارتفاع ارباح “البنك السعودي الفرنسي” إلى 1104 مليون ريال

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ارتفعت ارباح البنك السعودي الفرنسي، الذي يعد خامس أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 1104 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017 بنسبة قدرها 2 %، مقارنة بارباح 1078 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند3 أشهر-20163 أشهر -2017التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة1,063.001,112.004.6%
دخل العمليات1,645.001,697.003.2%
صافي الدخل1,078.001,104.002.4%
متوسط ​​عدد الأسهم1,205.361,205.36
ربح السهم (ريال)0.890.922.4%

 

قال البنك ان سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2%. ويعود هذا الارتفاع في اجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة و دخل المتاجرة و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في كل من دخل الأتعاب ودخل الصرف الأجنبي بالإضافة لدخل العمليات الأخرى.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.4% و يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى الزيادة في مصاريف الموظفين و مصاريف الاستهلاك و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف العمليات الأخرى وقوبل ذلك بانخفاض في مخصص خسائر الائتمان.

 

كما ارجع البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 49.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجار و المباني و مصاريف الموظفين بالإضافة لمصاريف العمليات الأخرى وقوبل ذلك بارتفاع في مصاريف الاستهلاك و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
كما ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.2% كان هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الأتعاب و دخل المتاجرة و التي قوبلت جزئيا بانخفاض في دخل الصرف الأجنبي و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

الميزانية العمومية (مليار)

البند3 أشهر-20163 أشهر -2017التغير‬
الموجودات184.02204.3611.1 %
ودائع العملاء141.82158.4711.7 %
القروض124.98129.093.3 %
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التطور التاريخي للأرباح (مليون)

الفترةصافي دخل العمولات الخاصةدخل العملياتصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
2017 – الربع الأول1,112.001,697.001,104.000.922.41 %

الميزانية العمومية(مليار)

الفترةالموجوداتودائع العملاءالقروض
2017 – الربع الأول204.36158.47129.09

التحليل القطاعي – دخل العمليات (مليون)

الفترةالشركاتالافرادالخزينةالاستثمار و الوساطة
2016 – الربع الأول788.11388.71390.7163.89
2016 – الربع الثاني778.41376.51358.1485.35
2016 – الربع الثالث787.13369.75401.7656.95
2016 – الربع الرابع749.20356.09380.1268.87
20163,102.851,491.061,530.73275.06

بيانات السهم (ريال)

الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
2017 – الربع الأول1,205.362.932.9325.72

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2017 – الربع الأول8.828.821.01

متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2017 – الربع الأول (متوقع)2017 – الربع الأول (فعلي)التغير
شركة أصول و بخيت الاستثمارية991.001,104.0010.2 %
الرياض المالية990.001,104.0010.3 %
سيكو979.001,104.0011.3 %
الأهلي كابيتال876.001,104.0020.7 %
متوسط959.001,104.0015.1 %

 

كما اشار البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي قد بلغ 1623 مليون ريال، مقابل 1367 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 18.7 %

 

وقال البنك ان اجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 31 مليار ريال، مقابل 29 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6.9 %

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Tags:#أرباحالسعودي الفرنسيبنوك
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