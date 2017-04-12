ارتفاع ارباح “البنك السعودي الفرنسي” إلى 1104 مليون ريال

ملخص النتائج المالية (مليون)

قال البنك ان سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2%. ويعود هذا الارتفاع في اجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة و دخل المتاجرة و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في كل من دخل الأتعاب ودخل الصرف الأجنبي بالإضافة لدخل العمليات الأخرى.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.4% و يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى الزيادة في مصاريف الموظفين و مصاريف الاستهلاك و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف العمليات الأخرى وقوبل ذلك بانخفاض في مخصص خسائر الائتمان.

كما ارجع البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 49.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجار و المباني و مصاريف الموظفين بالإضافة لمصاريف العمليات الأخرى وقوبل ذلك بارتفاع في مصاريف الاستهلاك و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

كما ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.2% كان هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الأتعاب و دخل المتاجرة و التي قوبلت جزئيا بانخفاض في دخل الصرف الأجنبي و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.