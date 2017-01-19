ارتفاع ارباح “الأهلي التجاري” إلى 9317 مليون ريال

قال البنك ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى ارتفاع مكاسب استثمارات لغير اغراض المتاجرة ودخل تحويل العملات قابلها انخفاض في دخل عوائد الاسهم و دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى. من جانب آخر شهدت إجمالي مصاريف العمليات ارتفاعاً بنسبة 11.1% ويعزى ذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية اخرى و مخصص التمويل و مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

كما ارجع البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة ومكاسب إستثمارات لغير أغراض المتاجرة. من جانب آخر شهدت إجمالي مصاريف العمليات زيادة بنسبة 0.5% ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله جزئيا انخفاض في مصاريف مخصص التمويل بالاضافة الى مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وارجع البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض مخصص التمويل بالإضافة إلى مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستشمارات . في حين شهد إجمالي دخل العمليات انخفاضاً بنسبة 2.6% نتيجة انخفاض مكاسب استثمارات لغير اغراض المتاجرة ودخل العمولات الخاصة ودخل العمليات الأخرى قابلها ارتفاع في دخل المتاجرة.