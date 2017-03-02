ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى 26.5 مليار دولار

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قال البنك المركزي يوم الخميس إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير شباط من 26.363 مليار في نهاية يناير كانون الثاني.
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر تشرين الثاني إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.
وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

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Tags:الاحتياطىالمركزى المصرىمصر
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