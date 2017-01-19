ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 414.4 مليون دولار

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أظهرت بيانات إيرادات قناة السويس المصرية يوم الخميس ارتفاعها إلى 414.4 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول من 389.2 مليون في نوفمبر تشرين الثاني.

وبلغت إيرادات القناة 429.2 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول 2015.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

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Tags:إيراداتقناة السويسقناة السويس المصرية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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