ارتفاع إيرادات “أوبر” 18% لكنها تسجل خسائر بـ708 ملايين دولار

كشفت شركة “أوبر تكنولوجيز” عن قرب انتهاء خدمة مديرها المالي مع استمررها في تسجيل خسائر كبيرة، على الرغم من نمو الإيرادات، بحسب ما أوردته “وول ستريت جورنال”.

وقالت الصحيفة إن إيرادات الشركة خلال الربع الأول بلغت 3.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 18% عما كانت عليه خلال الربع الرابع من العام الماضي، فيما سجلت الشركة خسائر -باستثناء بعض البنود- قيمتها 708 ملايين دولار، انخفاضًا من 991 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2016.

وأوضحت الشركة التي جمعت 15 مليار دولار مؤخرًا أنها لا تزال تملك 7.2 مليار دولار نقدًا في متناول يدها، وهو نفس المستوى المسجل نهاية العام الماضي.

وأشارت “أوبر” إلى أن مديرها المالي “غوتام غوبتا” البالغ من العمر سبعة وثلاثين عامًا سيغادر للانضمام إلى شركة ناشئة أخرى في سان فرانسيسكو خلال يوليو/ تموز المقبل.

ورغم أن الشركة غير مطالبة بالكشف عن نتائج أعمالها، إلا أنها بدأت منذ أبريل/ نيسان في استعراض لمحات عن الأداء مع تطلعها للاكتتاب العام.

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