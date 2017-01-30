ارتفاع إنفاق المستهلكين في أمريكا

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بأعلى وتيرة لها في ثلاثة أشهر، وفقاً لما أظهرته بيانات حكومية صادرة الاثنين.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، عقب زيادة قدرها 0.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع مستوى الدخل بنسبة 0.3% خلال ديسمبر/كانون الأول، بينما ارتفع على مدار العام 2016 بنسبة 3.5%، في أقل زيادة سنوية له منذ العام 2013.

وانخفض معدل الادخار إلى 5.4%، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار عام 2015، بينما ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، عقب انخفاضها بنسبة 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر التقرير أيضاً أن معدل التضخم يتجه تدريجياً نحو النسبة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 1.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة لم يصل إلى النسبة المستهدفة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (2%) منذ العام 2012.