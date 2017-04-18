ارتفاع إنتاج الغاز الصخري في الصين

ارتفع إنتاج الغاز الصخري في الصين خلال الشهر الماضي، تزامنًا من نمو إنتاج الغاز الطبيعي، في إشارة إلى تحسن هيكل الطاقة مع تحول البلاد بعيدًا عن المصادر التقليدية.

وارتفع إنتاج الغاز الصخري بنسبة 50.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.15 مليار متر مكعب خلال مارس/ آذار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الإثنين.

وعلى مدار الربع الأول، نما إنتاج الغاز الصخري بنسبة 17.4% على أساس سنوي إلى 2.67 مليار متر مكعب.

وتسعى الصين لتحسين هيكل الطاقة لديها والتحول بعيدًا عن المصادر التقليدية مثل الفحم، وحققت مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا في استكشافات الغاز الصخري وتقنيات الحفر الخاصة به.

ومن المتوقع، أن تتجاوز احتياطيات الغاز الصخري المؤكدة 1.5 تريليون مكعب بحلول عام 2020، وفقًا للخطط التي أصدرتها الحكومة الصينية مطلع العام الجاري.