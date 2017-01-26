ارتفاع أغلب المؤشرات الأوروبية فى مستهل التداولات

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مقتفية أثر الأسهم الأمريكية بعدما تمكن مؤشر “داو جونز” الصناعي من تجاوز المستوى النفسي 20 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مع استمرار إعلان الشركات عن نتائج أعمالها.

وفي بداية الجلسة ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.4% إلى 368 نقطة، في تمام الساعة 11:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقدم مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.5% إلى 11865 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.25% إلى 4890 نقطة، وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بمقدار 0.36 نقطة إلى 7164 نقطة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق عن كثب اليوم، صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني عن الربع الرابع، مع توقعات بنموه بنسبة 0.5%.

من ناحية أخرى ارتفع مؤشر “جيه إف كيه” الذي يتوقع زيادة ثقة المستهلك الألماني إلى 10.2 نقطة خلال فبراير/ شباط القادم من 9.9 نقطة خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.