ارتفاع أعداد زوّار دبي خلال يناير وفبراير بـ 12%

أظهرت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” لشهري يناير وفبراير الماضيين ارتفاعاً في أعدادِ الزوّار بلغ 12 % ليتجاوز 3 ملايين زائر وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لدائرة السياحة فإن هذه النتائج جاءت مدعومة بالنمو الذي سجّلته كافة الأسواق الرئيسية، لاسيما السوقين الصيني والروسي، اللذين سيساهما في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الاول من العام الحالي.

واستقبلت دبي 85 ألف زائر من الصين خلال الشهرين الأولين، كذلك شهدت أعداد الزوّار القادمين من روسيا بنسبة 140 % ليبلغ إجمالي أعداد الزوّار خلال الشهرين الأوّلين 65 ألف زائر.

ونتيجة لذلك تقدّم كل من البلدين في ترتيبهما ضمن أهم الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي لتدخل الصين ضمن قائمة أفضل 4 أسواق للمرّة الأولى، بينما اقتربت روسيا من الاسواق الــ 10 الأوائل بعد أن كانت في المرتبة 15 بفارق 4 مراكز.

وذكرت الدائرة أن هذه الإنجازات نتيجة للحملات التسويقية في تلك الأسواق وخاصة بمناسبة العام الصيني الجديد وعطلة ما قبل الربيع في روسيا بالإضافة إلى القرارات الأخيرة التي سمحت لرعايا تلك الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة عند وصول أي من منافذ الدولة.