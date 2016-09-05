ارتفاع أعداد المستثمرين العقاريين القادمين إلى دبي

أكدت مجموعة تنميات للتطوير والاستثمار العقاري تزايداً في نسبة المستثمرين من متملكي العقارات الجدد في دبي القادمين من الأسواق الناشئة مثل الهند وأفريقيا، خلال الأرباع الاقتصادية الثلاثة الماضية خلال هذا العام. فقد تفوقت نسبة المستثمرين من هذه الأسواق على المستثمرين من الأسواق التقليدية في كل من المملكة المتحدة وألمانيا وروسيا، بسبب الاقتصاد غير المستقر في هذه الدول خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال محمد بن عودة، المدير التنفيذي في تنميات: «يتمتع السوق العقاري في دبي بقدرة على استقطاب المستثمرين من كل الجنسيات، إلا أننا لاحظنا تزايداً كبيراً في أعداد المشترين من الأسواق الناشئة مقارنة بأعداد المشترين من الأسواق الرئيسية المعتادة من الدول الغربية. ويبحث أغلب المشترين عن عائد استثماري كبير لاستثماراتهم، وتحظى العقارات المطورة التي اقترب موعد تسليمها باهتمامهم الأكبر، ومع بدء عمليات التسليم في مشروع الأساطير السكنية واختتام المرحلة الأولى بإنجاز 500 فيلا بنجاح شهدنا تزايداً في الطلب على هذا المشروع من الأسواق خارج الدولة».

وتابع بن عودة: يفضل المستثمرون القادمون من الهند تملك العقارات في دبي نظراً لقربها من موطنهم، ولتوفر القوانين والنظم التي تسهل الإجراءات في القطاع العقاري وتزيد من جاذبية الاستثمار فيه وتساهم في زيادة مستويات الثقة في سوق العقارات في دبي. «كما تقدم دبي واحداً من أعلى عوائد الاستثمار على العقارات المؤجرة في المدن الكبرى».

وجهة سياحية

وبدوره، قال صالح طباخ، الرئيس التنفيذي في دلتا الدولية العقارية: تتمتع دبي بسمعة مرموقة كوجهة سياحية عالمية، ولهذا فإن تملك عقارات فيها يعد استثماراً مهماً وأمراً يسعى أغلب المستثمرين الكبار لإضافته إلى محفظتهم الاستثمارية. وعند استعراض عقاراتنا في الأسواق الخارجية نستغل معرفتنا القوية بدبي وسمعتها المرموقة التي تشكل قيمة إضافية إلى أي مشروع عقاري يقام فيها. الأساطير

وأنهت مجموعة تنميات أخيراً تسليم المرحلة الأولى من مشروع الأساطير السكنية الواقع في دبي لاند، وتسعى حالياً إلى الاستمرار في استقطاب المستثمرين من الأسواق الناشئة بالتزامن مع استعدادها لبدء تسليم المرحلة الثانية من المشروع العقاري، والذي يتضمن برجين سكنيين من المتوقع استكمالهما مع نهاية عام 2016.