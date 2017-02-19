ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار الطائف خلال 2016 إلى 1.25 مليون مسافر

سجلت أعداد المسافرين في مطار الطائف الدولي خلال عام 2016م رقما قياسيا يعتبر هو الأعلى في تاريخ المطار منذ إنشائه عام 1396هـ.

ووصل عدد المسافرين عبر المطار للعام 2016 إلى نحو 1.25 مليون مسافر، مقارنة بـ 1.01 مليون مسافر خلال عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 14 %.

وبحسب تقرير حديث صدر عن الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفعت حركة الرحلات في مطار الطائف خلال عام 2016م إلى 12.3 ألف رحلة مقارنة بـ10.7 ألف رحلة خلال عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 15 %.

ويوضح الجدول التالي أعداد المسافرين عبر مطار الطائف خلال عام 2016: