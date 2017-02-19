ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار الطائف إلى 1.25 مليون مسافر

share on:

سجلت أعداد المسافرين في مطار الطائف الدولي خلال عام 2016م رقما قياسيا يعتبر هو الأعلى في تاريخ المطار منذ إنشائه عام 1396هـ.

 

ووصل عدد المسافرين عبر المطار للعام 2016 إلى نحو 1.25 مليون مسافر، مقارنة بـ 1.01 مليون مسافر خلال عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 14 %.

وبحسب تقرير حديث صدر عن الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفعت حركة الرحلات في مطار الطائف خلال عام 2016م إلى 12.3 ألف رحلة مقارنة بـ10.7 ألف رحلة خلال عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 15 %.

ويوضح الجدول التالي أعداد المسافرين عبر مطار الطائف خلال عام 2016:

مطار الطائف

البيان

2015

2016

التغير (%)

عدد المسافرين (مليون)

1.01

1.25

+ 14 %

حركة الرحلات (ألف رحلة)

10.7

12.3

+ 15 %

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  10.8 مليون إجمالى حركة المسافرين عبر مطار الكويت خلال 2016
Tags:مسافرينمطار الطائفمطارات
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار الطائف خلال 2016 إلى 1.25 مليون مسافر

share
  • /

“طيران أبوظبي” تعتزم افتتاح أول مركز تدريب على الطائرات المروحية

مطارات دبي تبحث خطتها الاستراتيجية للأعوام 2017-2025

“إيرباص” تواجه نزاعًا قضائيًا

share on: