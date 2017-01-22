ارتفاع أعداد السياح الروس في دبي إلى 210 آلاف زائر

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ارتفاع عدد السياح الروس بنسبة 10% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2016، وذلك بعد تراجع عددهم بنسبة 50% خلال عام 2015.

وأظهرت بيانات الدائرة ارتفاع عدد الزوار خلال الأشهر الـ 11 الأولى إلى 210 آلاف زائر مقابل 191 ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2015.

وأوضح مديرون عاملون في شركات للسياحة والسفر في دبي- حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن مستويات الإنفاق السياحي تعد مرتفعة بالنسبة للزوار الروس، لافتين إلى أن السياح الروس أصبحوا يقضون فترات زمنية أطول لدى زيارتهم لدبي.

وتوقعوا أن تتحسن مؤشرات النمو السياحي للزوار الروس خلال الفترة المقبلة.

و كانت أعداد الزوار الروس قد تراجعت خلال عام 2015، وذلك بسبب تراجع عملاتهم المحلية وفرض العقوبات على دولتهم.