ارتفاع أسعار سلة خامات “أوبك ” إلى 43.18 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك “أمس إلى 43.18 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل إلى 42.75 دولار للبرميل.

وتضم سلة خامات ” أوبك ” الجديدة التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا هي .. خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الأكوادوري وميناس الإندونيسي.

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