ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب اجتماع “أوبك”

ارتفعت أسعار النفط وسط ترقب حذر لاجتماع أعضاء “أوبك” وبعض المنتجين المستقلين لمراجعة مستويات الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.35% إلى 50.73 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.40% إلى 47.90 دولار، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 99.96 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار النفط.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله، إن صادرات المملكة من النفط الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميًا خلال مارس/ آذار من مستوياتها المسجلة في فبراير/ شباط.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات شركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز” حول التغير بعدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة.