ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات الخميس، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية قوية، واستقرار الدولار نسبياً، وكذلك التفاؤل حول التزام كبار منتجي الخام باتفاق خفض الانتاج.

وأظهرت بيانات اليوم نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة الفصلية في عامين، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.5% في الربع السنوي الثالث.

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.1% إلى 102.9 نقطة، وهو ما خفف الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

ولا تزال هناك إشارات إيجابية قبيل دخول اتفاق “أوبك” – بخفض الإنتاج بمشاركة منتجين غير أعضاء – حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1% إلى 54.99 دولار للبرميل، كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 52.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.