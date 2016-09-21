ارتفاع أسعار النفط مع تكهنات دخول أعضاء “أوبك” في محادثات رسمية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تكهنات بدخول أعضاء “أوبك” في محادثات رسمية عقب اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الأسعار، ومع ترقب صدور بيانات المخزون الأمريكي.

وقال وزير الطاقة الجزائري “نور الدين بوطرفة” أمس، إن أعضاء “أوبك” قد يعقدون لقاءًا عقب انتهاء الاجتماع غير الرسمي الأسبوع المقبل في الجزائر لمناقشة الأسعار.

وأكد الأمين العام لـ”أوبك” “محمد باركيندو” إن كبار منتجي النفط في العالم قد يتفقون على دعم أسعار النفط لمدة عام واحد.

من جانبه قال وزير النفط الفنزويلي “إيولوخيو ديل بينو” إن في حال توصل أعضاء “أوبك” والمنتجين من خارج المنظمة لاتفاق، فإن أسعار الخام قد ترتفع بواقع 10 دولارات إلى 15 دولاراً للبرميل.

فيما أفاد معهد البترول الأمريكي مساء أمس، بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تصدر اليوم بيانات رسمية حول حجم المخزونات الأمريكية، وتشير توقعات مسح “بلاتس” إلى ارتفاعها بمقدار 2.8 مليون برميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.3% إلى 46.49 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:46 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 43.85 دولار للبرميل.

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