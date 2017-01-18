ارتفاع أسعار النفط مع ترقب صدور تقرير “أوبك”

ارتفعت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لصدور التقرير الشهري لمنظمة “أوبك” إلى جانب بيانات المخزون الأمريكي، وذلك رغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.40% إلى 55.68 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.35% إلى 52.67 دولار للبرميل.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.3% إلى 100.64 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية ضغطاً على أسعار السلع ومن بينها النفط.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور التقرير الشهري لمنظمة “أوبك” والذي يشمل بيانات إنتاج الدول الأعضاء، كما تصدر اليوم بيانات غير رسمية من معهد البترول الأمريكي حول حجم المخزونات النفطية لدى الولايات المتحدة.

وأشارت “رويترز” إلى أن صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية في العراق تراجعت منذ مطلع الشهر الجاري تزامناً مع امتثال البلاد لخطة خفض الإنتاج المتفق عليها مع منظمة “أوبك”، وهبطت خلال أول 16 يوماً من يناير/ كانون الثاني إلى 3.25 مليون برميل يومياً من 3.51 مليون برميل يومياً في ديسمبر/ كانون الأول.