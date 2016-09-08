ارتفاع أسعار النفط مع ترقب صدور بيانات المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مع ترقب صدور البيانات الرسمية حول مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أمس، بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر/ أيلول بمقدار 12.1 مليون برميل.

بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزون الرسمية اليوم، وتشير توقعات المحللين في مسح أجرته “بلاتس” إلى ارتفاع المخزونات بمقدار 425 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

ورفعت الإدارة توقعاتها لمتوسط أسعار النفط هذا العام، حيث قالت إن متوسط سعر خام “نايمكس” سيصل إلى 41.9 دولار للبرميل من التقدير السابق عند 41.16 دولار، على أن يصل “برنت” إلى 42.54 دولار للبرميل من 41.60 دولار.

على جانب آخر، أظهرت البيانات الحكومية في الصين، ارتفاع واردات النفط إلى 32.85 مليون طن متري في أغسطس/ آب أو حوالي 7.77 مليون برميل يومياً، وهي أسرع وتيرة منذ أبريل/ نيسان.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.8% إلى 48.82 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 1.9% إلى 46.38 دولار للبرميل.

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