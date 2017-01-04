ارتفاع أسعار النفط مع عودة التفاؤل للمستثمرين

ارتفعت أسعار النفط مع عودة التفاؤل للمستثمرين إزاء خطة كبح الإمدادات العالمية التي تقودها “أوبك” وترقباً لصدور بيانات المخزون الأمريكي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.75% إلى 55.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.75% إلى 52.73 دولار للبرميل.

جاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 103.33 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية ضغوطاً على السلع.

وتصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات معهد البترول الأمريكي حول التغير بمخزونات الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، يعقبها غداً صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة.

من ناحية أخرى، أظهر مسح أجرته “رويترز” أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها التدريجي خلال العام الجديد متجهة إلى المستوى 60 دولاراً للبرميل.