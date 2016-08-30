ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع “أوبك” المقبل في الجزائر

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تواصل المخاوف بشأن زيادة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وتشكك المستثمرين في إمكانية التوصل لاتفاق مشترك خلال اجتماع “أوبك” المقبل في الجزائر.

وتأتي مخاوف المستثمرين حول اجتماع “أوبك” في ظل الأنباء المتواترة حول تمسك إيران بزيادة إنتاجها حتى تستعيد سابق حصتها من السوق قبيل فرض العقوبات الاقتصادية عليها.

وتترقب الأسواق صدور بيانات المخزون الأمريكي من الخام غداً، فيما يصدر معهد البترول بيانات -غير رسمية- مساء اليوم حول حجم هذه المخزونات، وتشير توقعات المحللين في مسح أجرته “بلاتس” إلى ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 600 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.3% إلى 49.41 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 47.19 دولار للبرميل.

تعليقات

comments