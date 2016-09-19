ارتفاع أسعار النفط مدعومة بأنباء تراجع الصادرات الليبية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بأنباء تراجع الصادرات الليبية جراء الصراعات المسلحة في البلاد خلال عطلة الأسبوع الماضي.

وتمكنت قوات حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على الموانئ في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، من استعادة اثنين من الموانئ النفطية الهامة في البلاد “السدرة” و”رأس لانوف” يوم السبت.

لكن قوات الجيش الوطني أجبرت الحرس على ترك الموانئ مجدداً يوم الأحد، مع تعهدات بإعادة فتح منافذ التصدير.

ومن المقرر أن تعقد “أوبك” اجتماعاً في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري في الجزائر، لكن الأمين العام للمنظمة “محمد باركيندو” قال مساء السبت إن اللقاء لن يشهد اتخاذ أي قرار بشأن الإنتاج.

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