ارتفاع أسعار النفط مع إشارات إيجابية لتحقيق التوازن بالسوق

رتفعت أسعار النفط مدفوعة بإشارات إيجابية من جانب العراق حول الامتثال لخطة “أوبك” لكبح الإنتاج والتي ترمي لتقليص الفائض العالمي من الخام وتحقيق التوازن بالسوق.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.50% إلى 55.50 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.40% إلى 52.96 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال وزير النفط العراقي “جبار علي اللعيبي” إن بلاده خفضت إنتاجها النفطي بمقدار 180 ألف برميل يوميا، وإنها بصدد تخفيض 30 ألفاً أخرى قبل نهاية يناير/ كانون الثاني.

من ناحية أخرى، توقع محللون في مسح أجرته “بلومبيرج” تزايد مخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم حول حجم المخزونات النفطية لدى الولايات المتحدة، فيما تصدر البيانات الرسمية غداً الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة.