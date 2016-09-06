ارتفاع أسعار النفط مدعومة بالاتفاق السعودي الروسي

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مدعومة بالاتفاق السعودي الروسي للتعاون من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وقال وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” أمس، إن تجميد الإنتاج أحد الاختيارات القائمة لكنه ليس ضرورياً في الوقت الحالي.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إن الأسعار الحالية للنفط ليست عادلة، مؤكداً أن من العدل أيضاً عودة إيران إلى مستويات إنتاج ما قبل فرض العقوبات الدولية.

فيما أكد وزير الطاقة الروسي “ألكساندر نوفاك” أن روسيا مستعدة للمشاركة في اتفاق لتجميد الإنتاج لدعم الأسواق، مضيفاً أن موسكو والرياض تتحركان باتجاه شراكة إستراتيجية وستعملان على مراقبة السوق وإعداد التوصيات لضمان استقراره.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 47.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 2% إلى 45.31 دولار للبرميل.

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