ارتفاع أسعار النفط للجلسة السادسة

ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي عقب صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، إلى جانب تقارير أفادت بتسجيل بلدان “أوبك” درجة امتثال مرتفعة لاتفاق خفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.15% إلى 56.32 دولار للبرميل، كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.15% إلى 53.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 125 ألف برميل، إلى جانب انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 3.7 مليون برميل.

وأشار تقرير لـ”رويترز” إلى أن الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” خفضت إنتاجها النفطي بأكثر مما تعهدت به، بنسبة بلغت 104% خلال مارس/ آذار.