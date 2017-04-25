ارتفاع أسعار النفط لأول مرة خلال سبع جلسات

ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال سبع جلسات وبعدما بلغت أدنى مستوياتها منذ أواخر مارس/ آذار خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف إزاء نمو الإنتاج الأمريكي بفعل التزايد المستمر في عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.35% إلى 51.77 دولار للبرميل، كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.30% إلى 49.38 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين للجلسة السادسة على التوالي وسط مخاوف حيال إمكانية تمديد اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج، وبضغط من مخاوف نمو الإنتاج الأمريكي بعدما أظهرت بيانات “بيكر هيوز” الجمعة ارتفاع منصات التنقيب في الولايات المتحدة بمقدار خمس منصات خلال الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع الرابع عشر على التوالي.

وتترقب الأسواق اليوم بيانات معهد البترول الأمريكي حول التغير في مخزونات النفط لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل بمخزونات الخام، وتراجع قدره 1.225 مليون برميل بمخزون البنزين.