ارتفاع أسعار النفط رغم الإعلان عن زيادة المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تأكيد السعودية عدم نيتها زيادة الإنتاج في ظل تخمة المخزونات العالمية من الخام والوقود، ورغم الإعلان عن زيادة المخزونات الأمريكية.

وقال وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” إن السوق متشبع بالخام والمملكة لا ترى حاجة للإنتاج بكامل طاقتها.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع “أوبك” المرتقب هذا الشهر في الجزائر لمناقشة الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، كشفت بيانات حكومية أمس، عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أغسطس/ آب.

وكشف مسح لـ”رويترز” عن ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة “أوبك” في أغسطس/ آب إلى 33.50 مليون برميل يومياً من 33.46 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو/ تموز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 47.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.5% إلى 44.92 دولار للبرميل.

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