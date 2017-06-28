ارتفاع أسعار النفط خلال تداولات اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء، على الرغم من إشارة بيانات حكومية إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام على عكس المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل إلى 509.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين التي أشار متوسطها إلى انخفاض قدره 3.25 مليون برميل.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” اليوم الأربعاء إن متوسط إنتاج بلاده من النفط في يونيو/حزيران انخفض بما يتراوح بين 305 آلاف و308 آلاف برميل/يوميا مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتفعت أسعار العقود المستقبلية لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.38% إلى 44.41 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام “برنت” القياسي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.45% إلى 46.86 دولار للبرميل، وذلك في تمام الساعة 05:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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