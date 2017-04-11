ارتفاع أسعار النفط خلال التداولات

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء متخلصة من خسائرها السابقة بالجلسة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من توقعات سلبية من جانب إدارة معلومات الطاقة.

كانت بيانات صادرة عن “بلاتس” قد أظهرت ارتفاع الإنتاج الإيراني من الخام إلى 3.77 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 3.75 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، في حين أكدت روسيا على أنها ستصل إلى مستوى الامتثال الكامل لاتفاق “أوبك” بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وفي تقريرها الشهري، توقعت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام 1.8% عام 2018 إلى 9.9 مليون برميل يوميا وارتفاعه هذا العام بنسبة 0.1% إلى 99.22 مليون برميل يوميا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط سعر “نايمكس” هذا العام بنسبة 2.3% إلى 52.24 دولار للبرميل، بينما قللت توقعاتها لـ”برنت” بنسبة 0.7% إلى 54.23 دولار للبرميل.

ومن المنتظر إعلان الوكالة الحكومية غدا عن بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في حين سيعلن معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 100.6 نقطة، مما قلل الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% أو 32 سنتا لتغلق جلسة نيويورك عند 53.40 دولار للبرميل بعد خسائر بحوالي 0.4% خلال الجلسة.