ارتفاع أسعار النحاس

ارتفعت أسعار النحاس والنيكل وتمكنت من تقليص بعض خسائرها المسجلة الجمعة، مع تجدد المخاوف بشأن اضطراب محتمل في إمدادات المعادن.

وارتفعت أسعار عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.85% إلى 5812 دولاراً للطن المتري خلال تعاملات الإثنين، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين الجمعة الماضية على خلفية إجراءات جديدة من قبل بنك الشعب الصيني لتشديد السياسات النقدية.

فيما ارتفعت أسعار النيكل بنسبة 0.90% إلى 10375 دولاراً للطن المتري، وهو أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع.

وبدأ العاملون في “إسكونديدا” في تشيلي –أكبر منجم نحاس في العالم- مفاوضات مع إدارة المنجم المملوك لشركة “بي إتش بي بيليوتن” حول الأجور الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال الأسبوع الجاري.

وجاءت مكاسب النيكل مدفوعة بعد قرار الحكومة الفلبينية بإغلاق 23 منجما ووقف العمليات في خمسة آخرين، ومن شأن هذه القرارات خفض نحو نصف إمدادات البلاد من النيكل.