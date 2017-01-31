ارتفاع أسعار النحاس خلال تداولات اليوم

واصلت أسعار النحاس ارتفاعها مع ترقب الأسواق لنتائج تصويت العاملين في منجم “اسكونديدا” في تشيلي حول عرض الأجور المقدم لهم، وهو ما قد يتسبب في اضطراب الإمدادات على المدى القصير حال رفض العمال الاتفاق مع الشركة المالكة.

وارتفعت أسعار عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن خلال تعاملات الإثنين بنسبة 1% إلى 5914 دولارا للطن المتري، كما تزامن ذلك مع ارتفاع بأغلب المعادن الصناعية.

وبحسب تقارير، فإن العمال في منجم “اسكونديدا” -تملك “بي إتش بي بيليتون” الحصة المسيطرة به- سيرفضون العرض الأخير من الشركة بشأن الأجور في تصويت يجرى الثلاثاء.

وبموجب القانون في تشيلي، إذا رفض العمال العرض فإنهم قد يعقدون مفاوضات مع الإدارة لمدة خمسة أيام قبل الدخول في إضراب عن العمل.