ارتفاع أسعار النحاس لأعلى مستوياتها في أسبوع

ارتفعت أسعار النحاس لأعلى مستوياتها في أسبوع خلال تعاملات الثلاثاء، جراء الاضطرابات العمالية في تشيلي إلى جانب التكهن بزيادة الطلب تزامناً مع آفاق نمو أعمال البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.25% إلى 5883 دولارا للطن المتري، خلال منتصف تعاملات اليوم.

وتلقى المعدن الصناعي دعماً من المخاوف بشأن إضراب عمالي محتمل في منجم “أسكونديدا” في تشيلي والذي تملك شركة “بي إتش بي بيليتون” حصة مسيطرة به، بحسب محلل السلع لدى بنك “سوسيتيه جنرال” “روبن بهار”.

وقال “بهار” إن الإضراب قد يعطل حوالي 5% من القدرة الإنتاجية للنحاس حول العالم، ومن المتوقع أن يصدر إعلان في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري.