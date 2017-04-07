ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو

ارتفعت أسعار المنازل في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من تسع سنوات خلال الربع الأخير مع العام الماضي، في إشارة على الانتعاش الاقتصادي المتواضع في منطقة العملة الموحدة.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، إن أسعار المنازل خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت بنسبة 0.8% عما كانت عليه خلال الربع الثالث، وبنسبة 4.1% عما كانت عليه قبل عام.

ويعد هذا أكبر ارتفاع سنوي منذ الربع الثالث لعام 2007، أي قبل عام من اندلاع الأزمة المالية العالمية التي تسبب فيها انهيار مصرف “ليمان براذرز”.

ويعكس ارتفاع أسعار المنازل انخفاضًا مطردًا في معدلات البطالة فضلًا عن تراجع أسعار الفائدة، ومن شأن هذا الارتفاع دعم النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، إذ يميل أصحاب المنازل للإنفاق بشكل أكبر عندما تنمو أسعار العقارات.