ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو

ارتفعت أسعار المنازل في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو انتعاش من شأنه دعم النمو المتواضع في المنطقة.

وقالت وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي الخميس، إن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بما كانت عليه خلال الربع الثاني، بينما ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2015.

وتعد هذه أكبر وتيرة ارتفاع على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2008، أي قبل نحو ستة أشهر من الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن انهيار بنك ليمان براذرز.

ويعكس ارتفاع أسعار المنازل الانخفاض المتواصل في معدلات البطالة، وبدعم من انخفاض أسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي الهادئ والمستمر في منطقة اليورو.

ومن المرجح أن يعزز ذلك النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، إذ يعد ارتفاع أسعار المنازل محفزاً لزيادة إنفاق أصحاب الوحدات العقارية الذين يشعرون كأنهم أكثر ثراءً مع ارتفاع قيمة أصولهم.