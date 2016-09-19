ارتفاع أسعار المنازل في الصين خلال أغسطس

نما متوسط أسعار المنازل في الصين بوتيرة أسرع خلال أغسطس/ آب الماضي مقارنة بما كان عليه خلال يوليو/ تموز، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية الإثنين.

وارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة بنسبة 7.5% على أساس سنوي مقارنة بـ6.3% خلال يوليو/ تموز، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3% من 0.7%.

وقادت المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي وشنتشن النمو في أسعار المنازل خلال الشهر الماضي، بواقع 25.8% و37.8% و37.3% على التوالي مقارنة بالمعدلات المحققة قبل عام.

يأتي ذلك رغم تأكيد كبير الاقتصاديين في بنك الشعب الصيني في وقت سابق من الشهر الجاري، على ضرورة كبح الفقاعات وإيقاف تدفق رؤوس الأموال بشكل مفرط إلى سوق العقارات، فيما شددت بعض المدن الكبرى مثل نانجينغ وسوتشو من إجراءات شراء المنازل للحد من ارتفاع الأسعار.

تعليقات

comments