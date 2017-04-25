ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية خلال فبراير

رتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال فبراير/شباط، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من ثلاث سنوات، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات صادرة الثلاثاء.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس-شيلر المجمع الذي يضم 20 منطقة حضرية بنسبة 5.8 بالمائة خلال فبراير/شباط، وهي أكبر وتيرة نمو منذ يوليو/تموز عام 2014.

وتجاوزت هذه الزيادة توقعات المحللين التي أشار متوسطها إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 5.7% خلال الشهر قبل الماضي.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/شباط، ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بنسبة 5.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات انخفاض عدد المنازل القائمة المتاحة للبيع إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 20 عاماً.