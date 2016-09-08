ارتفاع أسعار الذهب مع تضاؤل فرص رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تضاؤل فرص رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه هذا الشهر.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز” الألمانية “محمد العريان” أمس، إن فرص رفع معدل الفائدة خلال الشهر الجاري محدودة للغاية، بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخراً.

وأظهرت البيانات مؤخراً إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ151 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة مع توقعات بإضافته لـ180 ألفاً، كما كشفت عن تباطؤ نشاط القطاع الخدمي، حيث تراجع مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي إلى 51.4 نقطة من 55.5 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات.

وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 94.80 نقطة، في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1351.6 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضية بنسبة 0.7% إلى 19.985 دولار للأوقية.

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