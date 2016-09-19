ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع قيمة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسط تكهنات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعقد غداً الثلاثاء ويستمر على مدار يومين، مع تزايد التوقعات بترك معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية.

وسجل الذهب أدنى إغلاق له منذ 31 أغسطس/ آب الجمعة الماضية عند مستوى 1310.35 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.88 نقطة في تمام الساعة 11:31 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما خفف من الضغوط على المعدن النفيس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 1320.40 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة بنسبة 1.8% إلى 19.205 دولار للأوقية.

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