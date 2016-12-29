ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع أسواق الأسهم

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بانخفاض الدولار واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية وتزامناً مع خسائر أسواق الأسهم العالمية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.85% إلى 1150.5 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ أذار بنسبة 1.2% إلى 16.23 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.45% إلى 102.83 نقطة، وهو ما خفف من الضغوط على السلع ومن بينها الذهب.

وسجل المعدن النفيس أعلى إغلاق له في أسبوعين الأربعاء، مواصلاً سلسلة مكاسبه هذا الأسبوع والتي جاءت مدعومة بتراجع أسواق الأسهم العالمية في ظل هبوط حجم التداولات تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد.

وجاءت مكاسب الذهب مدعومة أيضاً بتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بعدما هاجمت صحف مقربة من الحزب الحاكم في بكين السياسات التجارية للرئيس المنتخب “دونالد ترامب”، متوقعة نشوب خلافات تجارية بين البلدن.