ارتفاع أسعار الذهب عقب بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة والذي جاء مخالفاً للتوقعات.

وأظهرت البيانات الحكومة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكية 151 ألف وظيفة خلال أغسطس/ آب مقارنة مع 255 ألفاً خلال يوليو/ تموز، بينما كانت تشير توقعات المحللين إلى إضافة 180 ألف وظيفة.

كما كشفت البيانات عن استقرار معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.9%، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاضها إلى 4.8%.

وعلى أثر ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.50 نقطة في تمام الساعة 03:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 1326.9 دولار للأوقية.

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