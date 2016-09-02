ارتفاع أسعار الذهب عقب بيانات الوظائف الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة والذي جاء مخالفاً للتوقعات.
وأظهرت البيانات الحكومة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكية 151 ألف وظيفة خلال أغسطس/ آب  مقارنة مع 255 ألفاً خلال يوليو/ تموز، بينما كانت تشير توقعات المحللين إلى إضافة 180 ألف وظيفة.
كما كشفت البيانات عن استقرار معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.9%، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاضها إلى 4.8%.
وعلى أثر ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.50 نقطة في تمام الساعة 03:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 1326.9 دولار للأوقية.

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Tags:اوقيةذهبسلع
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