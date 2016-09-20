ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، وسط تكهنات بإرجاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى اجتماع ديسمبر/ كانون الأول.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الغد، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

ويترقب المستثمرون خطاب رئيسة الفيدرالي “جانيت يلين” عقب انتهاء الاجتماع غداً، بحثاً عن إشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة نهاية هذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 95.77 نقطة في تمام الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 1319 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت عقود الفضة بنسبة 0.1% إلى 19.275 دولار للأوقية.

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