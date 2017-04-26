ارتفاع أرباح “نخيل” العقارية بشكل طفيف إلى 1.48 مليار درهم

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أعلنت شركة “نخيل العقارية” المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن ارتفاع أرباحها الصافية للربع الأول 2017، بشكل طفيف إلى 1.48 مليار درهم، كما يتضح أدناه:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي (مليار درهم)

1.47

1.48

+ 0.7 %

ولم تفصح الشركة عن حجم إيرادتها للربع الأول، أو أي تفاصيل أخرى مالية.

وقالت الشركة إنها قامت بتسليم 412 وحدة عقارية لعملائئها خلال الربع الأول، مشيرة إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والتأجير السكني تواصل أدائها القوي.

ونوّهت في بيان رسمي صدر عنها غلى أنها منحت المقاولين عقود إنشاء لمشاريعها بنحو 5 مليارات درهم خلال الربع الأول، وتعتزم إرساء عقود بقيمة 4 مليارات درهم خلال الربع الثاني.

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Tags:#أرباحشركاتنخيل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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